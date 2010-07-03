Территории рядом с новыми станциями метро благоустроят в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Территории у 13 новых станций московского метро благоустроят в 2019 году.

Работы пройдут у станций "Беломорская", "Савеловская", "Филатов Луг", "Столбово", "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Авиамоторная" и "Лефортово". А также около станций "Савеловская" и "Беломорская", которые были введены эксплуатацию в конце 2018 года.

"Общая площадь благоустройства превысит 200 гектаров. Эти станции расположены преимущественно в зонах жилой застройки, где проживает более 1 миллиона человек", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В порядок приведут тротуары и проезжую часть, освещение, парковку. Предусмотрено устройство небольших скверов и детских площадок.

"У станций метро разобьют газоны и проложат новые дорожки на месте так называемых народных троп. Работы будут завершены к вводу в эксплуатацию новых станций метро", – подчеркнул Бирюков.

Новый участок Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Столбово" откроется для пассажиров уже весной. У метро "Филатов луг" благоустроят территорию, прилегающую к жилому комплексу "Первый Московский".

Движение по участку Некрасовской (Кожуховской) линии метро от "Косино" до "Некрасовки" будет запущено в III квартале текущего года. Кроме того, до конца 2019 года планируется завершить строительство второго этапа Некрасовской линии и части Большой кольцевой линии.