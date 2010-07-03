Почти 80 станций метро планируют построить в Москве до конца 2027 года

13:14
13:14
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Почти 80 станций метро планируют построить в столице до конца 2027 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, "до 2024 года будет построено 135 километров линий метро и 55 станций". "Перспектива до 2027 года включительно дает нам возможность построить еще 23 станции и порядка 50 километров путей", – цитирует заммэра Агентство "Москва".
Как сказано в материалах Стройкомплекса, длина линий столичной подземки вырастет вдвое до конца 2023 года. Станции метро в пешей доступности получат 90% москвичей.
3 августа Марат Хуснуллин рассказал, что станцию "Суворовская" Кольцевой линии планируют достроить к 2023 году. "Самый главный вопрос – как организовать пересадку на глубине 60 метров", – пояснил заммэра, добавив, что эксперты уже разработали оптимальное техническое решение.
Ранее глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев отмечал, что до конца года завершатся работы по строительству шести новых станций метро. По его словам, речь идет о станциях "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии, а также об участке БКЛ между "Авиамоторной" до "Лефортово".
"Это наш город": станция "Шереметьевская" откроется на БКЛ в 2022 году
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: