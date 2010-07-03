Почти 80 станций метро планируют построить в Москве до конца 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Почти 80 станций метро планируют построить в столице до конца 2027 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, "до 2024 года будет построено 135 километров линий метро и 55 станций". "Перспектива до 2027 года включительно дает нам возможность построить еще 23 станции и порядка 50 километров путей", – цитирует заммэра Агентство "Москва".

Как сказано в материалах Стройкомплекса, длина линий столичной подземки вырастет вдвое до конца 2023 года. Станции метро в пешей доступности получат 90% москвичей.

3 августа Марат Хуснуллин рассказал, что станцию "Суворовская" Кольцевой линии планируют достроить к 2023 году. "Самый главный вопрос – как организовать пересадку на глубине 60 метров", – пояснил заммэра, добавив, что эксперты уже разработали оптимальное техническое решение.

Ранее глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев отмечал, что до конца года завершатся работы по строительству шести новых станций метро. По его словам, речь идет о станциях "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии, а также об участке БКЛ между "Авиамоторной" до "Лефортово".