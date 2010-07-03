В столичном метро оставят "станции-призраки"

Достройка запроектированных, но не построенных в советское время станций метро, кроме "Суворовской", не планируется.
Об этом "Интерфаксу" заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, ранее прорабатывались разнообразные проекты строительства станций на действующих линиях метро.
"Например, "Советская" или "Российская", однако они так и не были реализованы", – указал Хуснуллин.
Основными причинами отказа от этих проектов стали технические сложности ведения работ в центре города. Кроме того, речь идет о высокой стоимости и низкая востребованность потенциальными пассажирами.
Он подчеркнул, что помимо продления существующих радиусов метро в Москве строятся совершенно новые линии. Так, в перспективе планируется построить Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки.
Ранее сообщалось, что строительство станции "Суворовская" Кольцевой линии возобновят. Ее спроектировали в 1950-е годы под названием "Площадь Коммуны", но возводить не стали.
"Это наш город": в Москве возобновят строительство станции метро "Суворовская"
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