Стало известно, когда построят Рублево-Архангельскую линию метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строительство Рублево-Архангельской линии метро планируют начать в 2020 году, а завершить в 2025-м, сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев Агентству "Москва" в кулуарах Московского урбанистического форума.
По его словам, сейчас Институт Генплана Москвы ведет разработку проекта планировки территории линейного объекта метрополитена от станции "Шелепиха" до станции "Рублево-Архангельское".
Он уточнил, что работы по строительству пока не ведутся, поскольку отсутствует утвержденный проект, проектно-сметная документация, разработанная с соблюдением требований нормативных документов и получившая положительное заключение Мосгосэкспертизы, а также выданное разрешение на строительство.
Протяженность линий московского метро к 2027 году может увеличиться вдвое. В 2019 году в Москве запланирован ввод 14 станций, в 2020 году будет введено 9 станций, в 2021 году – 12, в 2022 – 18 станций.
В перспективе до 2027 года намечено продление метро от Коммунарки до Троицка, строительство Рублево-Архангельской линии. Также на будущее в планах руководства Москвы – строительство Бирюлевской ветки, она будет начинаться от ЗИЛа, проходить через Южный порт и Бирюлево до Щербинки. Если все эти маршруты реализуются, то метро Москвы увеличится в два раза.
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