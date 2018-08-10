До конца 2023 года за пределами МКАД построят 21 станцию метро

Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице до конца 2023 года за пределами МКАД построят 21 станцию метрополитена. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Глава департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что всего до конца 2023 года в городе откроют 58 станций. Пять станций за Московской кольцевой построят в составе участка Калининско-Солнцевской линии "Раменки" – "Рассказовка", две на участке "Рассказовка" – "Внуково".

Еще четыре станции за МКАД сейчас строят на Кожуховской линии. Одну из них откроют в поселке Северный. Пять станций будут работать на Сокольнической линии на территории ТиНАО, еще четыре станции за МКАД – на части линии "Улица Новаторов" – "Столбово".

"Сергей Собянин отмечал, что у столичных властей грандиозные планы по строительству метро. Открытие новых станций на Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линиях улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч москвичей", – подчеркнул глава департамента.

В какие районы придет метро после открытия всех станций БКЛ

В этом году планируется открыть 16 новых станций: семь станций на Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки", четыре станции на Сокольнической от "Саларьева" до "Столбова", четыре станции на Кожуховской линии от "Косина" до "Некрасовки" и одна еще станция БЦК – "Савеловская".

Технический пуск участка Сокольнической линии метро от "Саларьево" до станции "Столбово" запланирован на конец этого года. Для пассажиров он откроется в 2019 году.

Строительство метро в поселке Коммунарка выходит на финишную прямую. Всего на новом участке будет четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово". К 2023 году в Москве построят две новые ветки метро. На новых Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях расположатся 24 станции. После 2023 года московский метрополитен может протянуться до Троицка.