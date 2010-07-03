Самый длинный эскалатор установят на станции "Шереметьевская"

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Фото: stroi.mos.ru
Самый длинный эскалатор в столичной подземке установят на станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ).
"Из всех станций, что мы сегодня строим, эта самая сложная. Здесь самый длинный наклонный ход, длина наклонного хода эскалатора составляет 131 метр", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"Шереметьевская" в настоящее время готова на 22 процента: полностью выполнены работы по переустройству инженерных сетей, ведется проходка станционного комплекса горным способом, идет строительство наклонного хода (эскалаторного тоннеля) и устройство основных конструкций.
Станция расположена вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи вблизи его пересечения с Шереметьевской улицей и 2-й улицей Марьиной Рощи. Станция пилонная, трехсводчатая с островной платформой, одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ.
Строительство стартовало осенью 2018 года. В основе концепции – убранство дворянской усадьбы. Главная особенность вестибюля – большие белые шары, похожие на фарфоровые чайники. Потолок станции украсят стилизованные под изразцы алюминиевые панели. Пол выложат гранитом естественных серых оттенков.
Под землей станция будет соединена с действующей станцией "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.
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