Более 70 станций метро появится в Москве к 2027 году

16:26
16:26
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Фото: Москва 24/Евгений Самарин
Более 70 станций и около 185 километров линий метро планируют построить в разных районах Москвы до конца 2027 года. Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, строительство метро, наряду с созданием новых дорог и социальных объектов, является одним из приоритетов московских властей. "Например, примерно треть всех строительных расходов города приходится на развитие подземки", – уточнил Бочкарев. Он добавил, что в период с 2018 по 2021 год на строительство метро в бюджете города заложено 723,5 миллиарда рублей.
Как отметил Бочкарев, программа строительства столичной подземки утверждена на периоды до конца 2023 года и до конца 2027 года. В частности, по словам главы ведомства, до конца 2023 года планируют построить 119 километров линий метро, а также 47 станций и пять электродепо для ремонта и обслуживания составов. Кроме того, до конца 2027 года в столице появится еще 66,2 километра линий подземки, 26 новых станций и четыре электродепо, сообщил собеседник агентства.
26 августа Сергей Собянин предложил москвичам обсудить проект продления Коммунарской линии метро до Троицка. По словам мэра, необходимо взвесить все плюсы и минусы, чтобы выбрать окончательный вариант маршрута линии. Собянин также отметил, что длина участка от станции "Столбово" до Троицка составит 14,6 километра. Там разместятся шесть станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десеновское", "Ватутинки" и "Троицк". Рядом с каждой станцией подземки, уточнил мэр, построят подъездные дороги и перехватывающие парковки. Кроме того, к ним подведут маршруты наземного общественного транспорта.
"Мосгорсправка": Коммунарская линия
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