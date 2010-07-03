Поезда МЦК перейдут на зимний режим работы к 1 ноября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Поезда Московского центрального кольца перейдут на зимний режим работы к 1 ноября, сообщает пресс-служба МЖД.

Сейчас в "Ласточках" идет проверка систем климат-контроля, противобуксовки и настройка токоприемников. Специалисты настраивают работу отопительного оборудования, проверяют системы бортового управления составами, противобуксовочную систему и переводят токоприемники на зимний режим работы.

Необходимые проверки, техническое обслуживание и настройку проходит 51 состав. Также ведется работа с локомотивными бригадами. Их инструктируют об особенностях ведения поезда в тяжелых условиях.

Центральная пригородная пассажирская компания переведет свои электропоезда на зимний режим работы к середине ноября. Сейчас специалисты проверяют около 160 арендованных и собственных электропоездов.

Во время осмотра поездов сотрудники транспортной компании оценят внешнее состояние составов и проверят их техническое обслуживание. Специалисты также проведут диагностику механического, электрического оборудования и контрольно-измерительных приборов.