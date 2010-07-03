Пассажиропоток МЦК вырос до 100 миллионов человек с начала 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиропоток поездов Московского центрального кольца (МЦК) с января 2019 года составил 100 миллионов человек. Это на 14,7% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщила пресс-служба МЦК.

"С начала 2019 года "Ласточки" перевезли на МЦК 100 миллионов пассажиров. Пассажиропоток вырос к аналогичному периоду прошлого года на 14,7%. Среди самых популярных станций "Площадь Гагарина" (9,2 миллиона пассажиров), "Ботанический Сад" (6 миллионов), "Кутузовская" (5,9 миллиона), "Владыкино" (5,4 миллиона), "Лужники" (4,7 миллиона)", – сказано в сообщении.

В ноябре этого года планируется сократить интервал движения поездов до четырех минут в часы пик и до восьми минут в остальное время. Сейчас пока интервал составляет пять и 10 минут.

Сокращение интервала движение на одну и две минуты в будни способно увеличить объем передвижения на 37%, подчеркнули в МЖД. Так, количество поездов увеличится со 177 пар до 242 пар поездов в сутки.

С целью перехода на новый режим РЖД закупили девять дополнительных "Ласточек", таким образом увеличив парк электропоездов МЦК до 51 состава. Сейчас реконструируется инфраструктура, строятся новые объекты для обслуживания дополнительных поездов.

Первые беспилотные "Ласточки" могут запустить на МЦК в 2021 году. Беспилотники в будущем могут внедрить на железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым интервалом попутного следования.

