ЦППК переведет электрички на зимний режим работы к середине ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центральная пригородная пассажирская компания переведет свои электропоезда на зимний режим работы к середине ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
В пресс-службе рассказали, что сейчас специалисты проверяют около 160 арендованных и собственных электропоездов. Во время осмотра поездов сотрудники транспортной компании оценят внешнее состояние составов и проверят их техническое обслуживание. Специалисты также проведут диагностику механического, электрического оборудования и контрольно-измерительных приборов.
Ранее сообщалось, что расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 28 и 29 сентября. Это произойдет из-за ремонтно-путевых работ на перегоне Софрино – Пушкино и на станции Александров.
В связи с этим изменятся время отправления и прибытия некоторых рейсов, режим остановок. При этом маршруты ряда электропоездов будут сокращены.
До этого также говорилось об изменении графика движения электричек Казанского направления МЖД. Новое расписание будет действовать до конца сентября.
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