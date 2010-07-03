График электричек Москва – Александров изменится в сентябре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 28 и 29 сентября.

Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", это произойдет из-за ремонтно-путевых работ на перегоне Софрино – Пушкино и на станции "Александров".

В связи с этим изменятся время отправления и прибытия некоторых рейсов, режим остановок. При этом маршруты ряда электропоездов будут сокращены.

Так, отменены несколько поездов, курсирующих между Москвой, Александровом, Сергиевым Посадом, станциями "Поварово", "Пушкино" и Красноармейском.

Ранее стало известно, что изменения расписания затронут пригородные поезда на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок) в октябре.