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Москва 24

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00:17

График электричек Москва – Александров изменится в сентябре

город транспорт

00:17

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 28 и 29 сентября.

Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", это произойдет из-за ремонтно-путевых работ на перегоне Софрино – Пушкино и на станции "Александров".

В связи с этим изменятся время отправления и прибытия некоторых рейсов, режим остановок. При этом маршруты ряда электропоездов будут сокращены.

Так, отменены несколько поездов, курсирующих между Москвой, Александровом, Сергиевым Посадом, станциями "Поварово", "Пушкино" и Красноармейском.

Ранее стало известно, что изменения расписания затронут пригородные поезда на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок) в октябре.

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город транспорт

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