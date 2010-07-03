Два ночных поезда из Москвы в Москву запустят с 1 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два новых ночных поезда, курсирующие из Москвы через Тулу, Калугу и прибывающие снова в столице, запустят с 1 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что поезда запускают в преддверии 500-летия Тульского кремля АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Поезда будут курсировать ежедневно, отправляясь с Киевского и Павелецкого вокзалов и следовать с остановками Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово.

Поезд № 603Х/604Ч Москва – Калуга – Тула – Москва будет отправляться с Киевского вокзала в 18:40. Другой, № 603Ч/604Х, будет выезжать с Павелецкого вокзала в 20:33.

В поездах будут плацкартные, сидячие, купейные и СВ вагоны. Приобрести билеты и получить подробную информацию можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам" и в железнодорожных кассах.

Ранее сообщалось, что российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) передаст холдингу РЖД первые плацкарты и купе с душем, USB-розетками, холодильниками и микроволновками осенью 2019 года. Всего ФПК заказала у группы "Трансмашхолдинг" до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов различных типов на сумму 237 миллиардов рублей.

4 июля стало известно, что в РЖД рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.

