РЖД открыли продажу билетов в купе по 500 рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

ОАО "РЖД" запустило продажу купейных билетов стоимостью от 500 рублей на поезда дальнего следования отправлением с 9 по 17 декабря 2019 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Уточняется, что в акции "В купе по выгодной цене" принимают участие более 20 поездов, курсирующих по городам России, в том числе между Москвой и Казанью, Саратовом, Тамбовом, Ульяновском, Чебоксарами, Курском, Астраханью, Архангельском и другими городами.

Скидка действует автоматически при покупке проездного билета от 91 до 81 дня до отправления поезда. Количество мест по скидочным тарифам ограничено.

В акции не участвуют приобретенные билеты для организованных групп или детские проездные документы. Приобрести билет по выгодной цене можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) передаст холдингу РЖД первые плацкарты и купе с душем, USB-розетками, холодильниками и микроволновками осенью 2019 года. Всего ФПК заказала у группы "Трансмашхолдинг" до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов различных типов на сумму 237 миллиардов рублей.

4 июля стало известно, что в РЖД рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.

