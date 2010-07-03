РЖД решили застроить привокзальные территории Москвы

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Представители компании "РЖД" сообщили о планах по привлечению профессиональных инвесторов для развития привокзальных территорий столицы, передает "Интерфакс".

Уточняется, что уже подписано соглашение с компанией "Дом.РФ". В пресс-службе "РЖД" отметили, что сотрудничество "позволит вовлечь привокзальные территории в проекты городского благоустройства" и увеличит отдачу от активов.

Ранее издание РБК написало, что "РЖД-Недвижимость" проведет модернизацию Курского, Белорусского, Киевского и Савеловского вокзалов и перестроит прилегающие к ним территории под жилье и бизнес-проекты. По планам авторов инициативы, это увеличит пропускные способности транспортных точек и повысит рост налоговых поступлений.