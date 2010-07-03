Стал известен самый популярный у пассажиров курортный вокзал за лето

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Определился лидер по пассажиропотоку среди вокзалов российских городов-курортов этим летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов РЖД.

"Сочинские вокзалы стали лидерами по пассажиропотоку среди вокзалов городов-курортов России – первое место занял Адлер", – подчеркнули в дирекции.

Вокзалы города Сочи приняли и отправили 5,7 миллиона пассажиров. Из них доля вокзала Адлера составила 2,4 миллиона пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Отмечается, что адлерский вокзал является одним из крупнейших в России пересадочных узлов, который объединяет почти все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный и воздушный.

Пассажиропоток вокзала Сочи этим летом составил 1,5 миллиона человек. В числе лидеров также оказались вокзалы Анапы (863 тысячи человек) и Туапсе (720 тысяч человек).

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