РЖД получит вагоны с душем и розетками осенью

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Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) передаст холдингу РЖД первые плацкарты и купе с душем, USB-розетками, холодильниками и микроволновками осенью 2019 года.

Как сообщил журналистам замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов, поезда из них будут сформированы в ноябре.

"Первые купейные вагоны – в сентябре, плацкартные – в октябре, штабные – в ноябре", – приводит слова Лошманова РИА Новости.

Всего ФПК заказала у группы "Трансмашхолдинг" до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов различных типов на сумму 237 миллиардов рублей.

4 июля стало известно, что в РЖД рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.