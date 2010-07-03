Порядок сбора постельного белья разъяснили в РЖД

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Пассажиры не обязаны собирать постельное белье после путешествия на поезде.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), этим займутся проводники.

"Многие пассажиры задают вопрос: нужно ли сдавать постельное белье после поездки? <...> Нет, не нужно", – сказали в пресс-службе ФПК.

Там отметили, что проводник самостоятельно соберет белье после прибытия на конечную станцию. В компании добавили, что по просьбе пассажиров проводник также должен застилать постельное белье.

Однако, стоит учитывать, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и маломобильным людям.

При этом в фирменных поездах проводники застилают постельное белье на верхних полках перед отправлением. Белье также застилается во всех вагонах СВ и люкс.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пассажирка поезда отказалась самостоятельно собирать белье и повздорила по этой причине с проводницей.

4 июля стало известно, что в РЖД рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.