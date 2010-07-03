Новые плацкарты оборудуют душем, холодильниками и микроволновками

Плацкартные вагоны станут более комфортными – с душем, холодильниками и микроволновками. Вагоны нового образца строит "Трансмашхолдинг" по заказу РЖД. Об этом сообщил РИА Новости заместитель гендиректора предприятия Александр Лошманов.
По его словам, общие зоны – сервисные, душевые – выполнят "по однотипному сценарию, как и в купейных вагонах", презентация которых состоялась в апреле на Рижском вокзале. Новые плацкартные вагоны будут оборудованы не только микроволновкой и холодильником, но и USB-розетками и дополнительными светильниками, отметил Лошманов.
Ранее РЖД заказывали модернизированные плацкартные вагоны у другого предприятия. Первые такие плацкарты уже курсируют по железным дорогам страны. Их особенностью стали шторы на полках у каждого пассажира, которые можно закрывать по всей длине.
"У нас это решение тоже было в разработке. Если ФПК захочет установить шторы, такая опция предусмотрена", – подчеркнул Лошманов.
Он добавил, что в ближайшее время новый плацкарт отправят на сертификационные испытания. Ожидается, что он будет готов уже в октябре. До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей.
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