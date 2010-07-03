РЖД презентовали новый купейный вагон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Холдинг РЖД представил новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильниками и микроволновками. Презентация проходит на столичном Рижском вокзале, сообщает РИА Новости.

В новых купе – бежевые стены и синие полки, причем нижние в сложенном состоянии представляют собой диваны с подголовниками. За подголовниками находятся сейфы с электронными замками. Верхние полки в собранном состоянии выглядят как часть стены.

Столик между нижними сиденьями откидывается вверх. Под столиком есть розетки. Пассажиры смогут регулировать температуру воздуха в купе или открывать окна (в том числе те, что в коридоре).



Также отмечается, что впервые в вагонах массовой серии есть душевые кабины. В коридоре оборудованы сервисные зоны, где можно разместить вендинговый автомат, пурифайер для питьевой воды, холодильник и микроволновку.

Новые вагоны входят в заказ, сделанный "Федеральной пассажирской компанией" у группы "Трансмашхолдинг". Договор на 237 миллиардов рублей предусматривает поставку 3700 пассажирских вагонов – одноэтажных и двухэтажных, купейных и плацкартных. Поставка вагонов рассчитана до 2025 года.