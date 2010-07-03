Новые плацкартные вагоны доработают по просьбе пассажиров

Пассажиры, приехавшие из Ростова-на-Дону в столицу в первом обновленном плацкарте РЖД, рассказали, как можно его доработать, передает Агентство "Москва".
По словам генерального директора Федеральной пассажирской компании Петра Иванова, специалисты прислушаются к мнению пассажиров.
"Не предусмотрели крючки на боковой верхней полке, думали, что там не нужно будет, потому что расстояние очень небольшое, но пассажиры попросили, и мы сделаем. Попросили дополнительный крючок в туалете, чтобы полотенце вешать. Попросили дополнительную полочку", – уточнил глава ФПК, добавив, что компания не останавливается на достигнутом.
С тех пор как обновленный плацкарт показали на Казанском вокзале, специалисты собрали свыше 1,2 тысячи пожеланий от пассажиров. Отмечается, что 19 марта поезд с вагоном нового типа отправится из Москвы в Анапу.
В вагоне есть диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. В коридоре стоит фильтр для очистки воды, а туалет оборудован душем, пеленальным столиком и феном.
Ранее в обновленный плацкартный вагон предложили добавить место под багаж. При этом пассажиры оценили наличие персональных розеток и индивидуального освещения.
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