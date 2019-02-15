В обновленный плацкартный вагон предложили добавить место под багаж

Посетители макета обновленного плацкартного вагона чаще всего высказывались за увеличение межкупейного пространства, размера полок, а также добавление места под багаж, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).
Как уточняется, посетители макета, который работал на Казанском вокзале, заполнили более 1 тысячи анкет с отзывами и оценками.
"Около 18 процентов респондентов указали на необходимость увеличения межкупейного пространства, 17 процентов предложили добавить место под багаж и 10 процентов пассажиров увеличить размер полок", – говорится в сообщении пресс-службы.
Также в ФПК отметили, что в целом посетители высоко оценили обновленный плацкарт.
"Положительные отзывы касались наличия персональных розеток и индивидуального освещения. Кроме того, высокую оценку получила цветовая гамма обновленного плацкарта и наличие шторки-ширмы для спального места", – говорится в сообщении.
В обновленных вагонах появились перегородки со встроенными лестницами, а полки стали шире и длиннее.
В изголовьях кровати предусмотрены специальные места для хранения личных вещей. У пассажиров верхних полок теперь будет дополнительный столик.
Ранее сообщалось, что тестовая эксплуатация обновленного плацкартного вагона запланирована на 2019 год. Решение о дальнейшей реализации проекта примут по результатам отзывов пассажиров и экспертного сообщества.
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