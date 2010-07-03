В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек

В РЖД рассматривают возможность производства новых плацкартных вагонов с длинными спальными местами и без боковых полок.
Интерьер вагонов находится на рассмотрении. У пассажиров поинтересуются, насколько такой подвижной состав будет востребован.
"Данный вариант компоновки вагона – один из множества концепций дальнейшего развития нового подвижного состава. Это было одно из предложений "Вагонреммаша". Полки удлиняются, но сокращается количество мест", – цитирует РИА Новости представителя "Федеральной пассажирской компании".
Стандартный плацкартный вагон имеет 54 спальных места. В вагоне без боковых полок будет 40 мест, длина полок составит не менее 184 сантиметров.
Этой весной РЖД запустили поезда, оснащенные плацкартными вагонами нового поколения. Комфортные поезда следуют из Москвы в Ростов-на-Дону и Анапу. В плацкартном вагоне привычные полки оснащены мягкими бортиками и шторками, имеются розетки для гаджетов и лампочки для чтения. Туалетная комната оборудована гигиеническим душем, пеленальным столиком и феном для рук.
Общие зоны – сервисные, душевые – выполнены "по однотипному сценарию, как и в купейных вагонах". До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей.
В Сети появилась информация, что поездки на поездах в южном направлении из-за новых вагонов подорожали в два раза. Также сообщалось, что выросли в цене и другие популярные направления – Санкт-Петербург, Смоленск и Псков. В РЖД эти данные опровергли. По мнению представителей компании, некорректно сравнивать стоимость обычных билетов и во время акций.
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