Из некоторых поездов дальнего следования уберут вагоны-рестораны

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Из поездов дальнего следования из-за невостребованности могут убрать вагоны-рестораны. Но они должны сохраниться в составах, где возят детей.

"У нас сохранятся вагоны-рестораны там, где мы обслуживаем детские группы. Вагоны-рестораны на большинстве направлений, где они есть сейчас, сохранятся. Но не везде, потому что вагон-ресторан – очень дорого", – цитирует РИА Новости главу "Федеральной пассажирской компании" Петра Иванова.

По его словам, специалисты сейчас изучают статистику и спрос.

"На таких направлениях, где питание не востребовано, например, ночной поезд: поздно вечером уходит, рано утром приходит. Зачем там вагон-ресторан?", – указал Иванов.

Ранее сообщалось, что первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования. Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров.

"На сегодняшний день ароматизация доступна в нескольких вагонах в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации", – сообщила ФПК. Аромат распыляется по принципу холодной диффузии. Каждое устройство программируется под необходимую концентрацию запаха в помещении. Распыленные частицы растворяются в воздухе полностью и не оседают на мебели, одежде и других поверхностях. Для ароматизации коридоров ФПК выбрала цитрусовые запахи, для туалетных комнат – свежие и легкие ароматы.

Плацкартные вагоны в скором времени станут более комфортными – с душем, холодильниками и микроволновками. Вагоны нового образца строит "Трансмашхолдинг" по заказу РЖД. Общие зоны – сервисные, душевые – выполнят "по однотипному сценарию, как и в купейных вагонах". Новые плацкартные вагоны будут оборудованы не только микроволновкой и холодильником, но и USB-розетками и дополнительными светильниками. До 2025 года "Трансмашхолдинг" планирует поставить РЖД 3,7 тысячи пассажирских вагонов общей стоимостью 237 миллиардов рублей.

