В России запустили первые ароматизированные вагоны

Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования. Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Федеральную пассажирскую компанию" (ФПК, "дочка" РЖД). Компания протестирует ароматы в вагонах в ближайшее время.
"Для повышения качества услуг в двух составах фирменного поезда 747/748 "Невский экспресс" "Федеральная пассажирская компания" запустила пилотный проект по применению аромамаркетинга. На сегодняшний день ароматизация доступна в нескольких вагонах в целях эксперимента и сравнения с вагонами без ароматизации", – сообщила ФПК.
Аромат распыляется по принципу холодной диффузии. В пресс-службе отметили, что сегодня это самая инновационная и передовая технология в области ароматизации. Каждое устройство программируется под необходимую концентрацию запаха в помещении. Распыленные частицы растворяются в воздухе полностью и не оседают на мебели, одежде и других поверхностях.
Для ароматизации коридоров ФПК выбрала цитрусовые запахи, для туалетных комнат – свежие и легкие ароматы.
Продукция прошла согласование с управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам. В течение двух месяцев пассажирам предложат протестировать эту услугу и пройти онлайн-опрос. В дальнейшем будет определено ее внедрение в другие составы поездов.
Ранее стало известно, что РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание 1,1 миллиарда евро. РЖД закупит 13 составов по 10 вагонов в каждом. Срок эксплуатации – 30 лет.
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