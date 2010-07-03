РЖД потратит более 1 миллиарда евро на новые "Сапсаны"

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет 1,1 миллиарда евро. Об этом сообщил "Коммерсант".
По информации издания, РЖД закупит 13 составов по 10 вагонов в каждом. Точная сумма покупки "Сапсанов" 513,5 миллиона евро, еще 585 миллионов пойдет на проведение техобслуживания на всем сроке эксплуатации поездов (то есть 30 лет).
Новые поезда будут поставлены в 2022-2023 годах. Покупка позволит интенсифицировать движение на направлении Москва – Санкт- Петербург.
Сейчас на этом направлении курсируют 16 поездов, их заполняемость в прошлом году составила около 92%. Отмечается, что в периоды пиковых загрузок заполняемость достигала 110%, то есть не обеспечивала растущий спрос.
Поставки новых "Сапсанов" позволят увеличить предложение мест на 37% и повысить частоту курсирования поездов с нынешних 13 пар в будни и 15 в выходные до 16 и 18 пар. Также новые поезда будут курсировать между Москвой и Нижним Новгородом.
Ранее сообщалось, что билеты на поезд "Сапсан", курсирующий между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, на 12 июня будут продаваться по сниженным ценам.
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