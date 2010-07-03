Билеты на "Сапсан" на 12 июня будут продаваться по сниженной цене

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Билеты на поезд "Сапсан", курсирующий между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, на 12 июня будут продаваться по сниженным ценам. Об этом сообщает пресс-служба АО "Российские железные дороги".

Акция "Патриот" приурочена к празднованию дня России. Приобрести билеты по сниженной цене можно во всех кассах дальнего следования, а также на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Так, минимальная стоимость билета в Петербург составит 1860 рублей. За билет из Северной столицы в Нижний Новгород придется заплатить 2589 рублей, а из Москвы в Нижний Новгород – 1026 рублей.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах в мае текущего года. Акция приурочена к годовщине Победы. Льготы будут распространяться и на вагоны СВ и "Люкс", а также на поезда "Сапсан" и "Ласточка".

Кроме того, право на бесплатный билет получит сопровождающий ветерана или инвалида. Чтобы проехать по акции, нужно предоставить паспорт и удостоверение участника войны.

