РЖД даст детям скидку на билеты летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Билеты на поезда, которые будут следовать с 1 июня по 31 августа, для детей от 10 до 17 лет начали продавать с 50-процентной скидкой, сообщает сайт РЖД.

В пресс-службе пояснили, что льгота должна повысить транспортную мобильность и внести вклад в популяризацию внутреннего туризма.

Получить скидку можно будет при покупке билетов в плацкарт, а также тем, кто путешествует в общих вагонах, вагонах с сидячими местами и электропоездах дальнего следования. Исключением станут лишь скоростные и высокоскоростные поезда.

В транзитных составах скидка будет действовать только на территории РФ. Оформить билеты можно онлайн и в кассах.

"Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа "Полный" и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки", – уточнили в пресс-службе.

В РЖД напомнили, что при посадке нужно будет показать билет и документ, удостоверяющий личность. Для детей младше 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении.

Ранее предложение главы РЖД Олега Белозерова о предоставлении скидки в 50% на проезд детей летом поддержал Дмитрий Медведев. На встрече с руководителем компании премьер также отметил, что пассажиры пользуются современными цифровыми технологиями.