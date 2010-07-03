Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом

Дмитрий Медведев поддержал предложение главы РЖД Олега Белозерова о предоставлении скидки в 50 процентов на проезд детей в летний период.
"Растут пассажирские перевозки, очень приятный факт. На дальнем следовании – почти на 8 процентов, в пригороде – больше чем на 3 процента. Пассажиры пользуются современными цифровыми технологиями. Более 50% билетов в прошлом году продается в электронной форме. И обновили очень серьезно парк вагонов, более 1300 вагонов благодаря тем решениям, которые были приняты правительством", – сказал Белозеров на встрече с Медведевым, сообщает ТАСС.
Он отметил, что за лето собираются перевезти более 38 миллионов пассажиров, из которых 2,5 миллиона – дети. Для этого специально приготовлены и сформированы составы. Глава РЖД просит поддержать возможность предоставить 50-процентную скидку с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах.
Премьер-министр поддержал это предложение. Он отметил, что это хорошая практика, и она хорошо зарекомендовала себя.
В феврале сообщалось, что вопрос о круглогодичной скидке для школьников обсуждается в РЖД.
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