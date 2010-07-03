Поезда РЖД бесплатно повезут ветеранов в мае

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны весь май смогут бесплатно ездить в поездах РЖД, сообщает сайт компании.

Акцию, приуроченную к годовщине Победы, распространят на все вагоны, включая СВ и "Люкс". Льготами смогут воспользоваться и те ветераны, которые поедут на поездах "Сапсан" и "Ласточка".

Помимо этого, ветеранам не придется платить за постельное белье и питание.

Право на бесплатный проезд вместе с ветераном или инвалидом получит один сопровождающий. Чтобы проехать по акции, нужно предоставить паспорт и удостоверение участника войны.

Этим летом РЖД предоставит 50-процентную скидку на билеты для детей от 10 до 17 лет. Так компания хочет повысить транспортную мобильность и внести вклад в развитие внутреннего туризма.