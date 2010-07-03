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11:54

Правительство попросили обязать РЖД пересмотреть завышенную стоимость билетов

транспорт общество

11:54

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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Межрегиональная общественная организация "Коллективная защита" направила на имя премьер-министра Дмитрия Медведева обращение с просьбой проверить РЖД на предмет необоснованного завышения цен в летний период, сообщает News.ru.

Как утверждают авторы документа, было выявлено многократное увеличение стоимости билетов.

В качестве примера приводится стоимость билетов на направления Москва – Ярославль и Москва – Киров.

"Стоимость обычного билета по тарифу "Полный" на поезд № 105ЯБ направлением Ярославль – Москва по 30 мая 2019 года составляла 483 рубля 50 копеек, по состоянию на 02 июля 2019 года стоимость билета на этот же поезд № 105ЯБ, на такое же место в аналогичном вагоне, по тарифу "Полный" составила уже 920 рублей 80 копеек", – говорится в документе.

При этом авторы документа отмечают, что на сайте перевозчика говорится, что в период с 14 июня по 1 сентября сезонное изменение тарифов не превышает 20%.

Согласно анализу стоимости билетов на поезд в Киров, цена билета увеличилась более чем на 30%.

В конце мая Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение цен на билеты в плацкартные вагоны.

В ФАС на это ответили, что информация о двукратном росте цен на проезд в плацкартных и общих вагонах могла появиться после отмены скидок, которые применяет перевозчик для конкуренции с авиацией и автобусами.

Отмечалось, что ФАС намерена совместно с РЖД разобраться с обращением по каждому маршруту и опубликовать выводы. Также в службе напомнили, что по решению правительства максимальный уровень тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на 2019 год проиндексирован на 3,9 процента.

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транспорт общество

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