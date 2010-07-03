Поездки в плацкарте резко подорожали

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Зафиксировано резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах, пишут "Известия", ссылаясь на письмо Общероссийского объединения пассажиров на имя главы ФАС Игоря Артемьева.

В документе отмечается, что на основе многочисленных жалоб граждан организация проанализировала цены по 12 разным направлениям в случайные даты в июне и июле.

Выяснилось, что на некоторых направлениях стоимость билетов выросла уже в два раза. При этом самый большой рост был замечен на направлениях Москва–Калининград. По сравнению с майскими ценами на данном маршруте зафиксировано двукратное увеличение стоимости.

Завышенные цены на билеты отмечены в таких направлениях, как Москва–Адлер и Новосибирск–Томск.

Наименьший рост цен наблюдается на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, однако и тут стоимость выросла более чем на 60%.

В письме подчеркивается, что перевозки в плацкартных вагонах – это дотационный вид перевозок, что означает, что цена устанавливается государством, а недостающие доходы РЖД должны компенсироваться из бюджета.

Также говорится, что согласно указу ФАС от 1 января 2019 года, тарифы были проиндексированы, при этом не допускалось повышать тариф в период с 14 июня по 1 сентября текущего года более чем на 20%.

Ранее сообщалось, что плацкартные вагоны станут более комфортными – с душем, холодильниками и микроволновками. Вагоны нового образца строит "Трансмашхолдинг" по заказу РЖД.