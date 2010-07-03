ФАС объяснила рост цен на билеты в плацкарт

Информация о двукратном росте цен на проезд в плацкартных и общих вагонах могла появиться после отмены скидок, которые применяет перевозчик для конкуренции с авиацией и автобусами. Об этом заявила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).
"Возможно, эффект, обозначенный заявителем, связан с отменой скидок, ранее применяемых РЖД для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками. Сейчас и те, и другие конкуренты испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремится обновить подвижной состав", – пояснили в ведомстве, передает Агентство "Москва".
ФАС намерена совместно с РЖД разобраться с обращением по каждому маршруту и опубликовать выводы. Также в службе напомнили, что по решению правительства максимальный уровень тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на 2019 год проиндексирован на 3,9 процента.
Ранее СМИ сообщили, что Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение цен на билеты в плацкартные вагоны. Позже в РЖД опровергли информацию о подорожании билетов в плацкарт, поскольку тарифы на 2019 год были установлены в конце прошлого года и не менялись с тех пор.
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