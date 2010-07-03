В РЖД опровергли информацию о подорожании билетов в плацкарт

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сообщения о двукратном повышении стоимости проезда в плацкартных и общих вагонах не соответствует действительности, сообщает пресс-служба РЖД.

Отмечается, что тарифы на текущий год были установлены в конце прошлого года и не менялись с тех пор.

"АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций", – говорится в сообщении.

Как уточнили в РЖД, сравнение цены билетов во время акций с полной стоимостью по тарифу является некорректным, а также вводит пассажиров в заблуждение.

Ранее СМИ сообщили, что Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение цен на билеты в плацкартные вагоны. Как отмечалось, на основе многочисленных жалоб граждан организация проанализировала цены по 12 разным направлениям в случайные даты в июне и июле.

Сообщалось, что на некоторых направлениях стоимость билетов выросла уже в два раза. Самый большой рост был замечен на направлении Москва – Калининград.