Оформление железнодорожных билетов для детей до одного месяца упростили

Процедуру оформления железнодорожных билетов для детей в возрасте до одного месяца упростили. Теперь сделать это можно на основании данных медицинского свидетельства о рождении. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
В этом случае в билете на поезд дальнего следования должны быть фамилия ребенка (родителя или иного лица), указанная в медицинском свидетельстве о рождении, серия и номер документа. Инициативу приняли из-за случаев отказа в оформлении проездного билета на поезд дальнего следования детям до одного месяца до получения на них свидетельства о рождении.
В марте билеты на поезда, которые будут следовать с 1 июня по 31 августа, для детей от 10 до 17 лет начали продавать с 50-процентной скидкой. Получить скидку можно при покупке билетов в плацкарт, а также тем, кто путешествует в общих вагонах, вагонах с сидячими местами и электропоездах дальнего следования. Исключением станут лишь скоростные и высокоскоростные поезда.
В транзитных составах скидка будет действовать только на территории РФ. Оформить билеты можно онлайн и в кассах.
При посадке нужно будет показать билет и документ, удостоверяющий личность. Для детей младше 14 лет можно показать нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
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