Ж/д переезд возле станции Софрино Ярославского направления МЖД временно закроют

Железнодорожный переезд возле станции Софрино на Ярославском направлении МЖД будет временно закрыт для движения машин. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Московской железной дороги.
"21 сентября с 16:00 до 23:30 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Софрино на пересечении с трассой А-107", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Это необходимо для дальнейшего обеспечения безопасности и надежности перевозок.
В качестве альтернативного маршрута для пересечения железнодорожных путей в пресс-службе порекомендовали использовать переезды рядом с платформами Зеленоградская и поселком Софрино на улице Тютчева.
Ранее в пресс-службе АО "ЦППК" сообщили об изменениях в движении электричек Ярославского направления МЖД. Новое расписание будет действовать 21 и 22 сентября.
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