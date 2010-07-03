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Москва 24

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07:12

Ж/д переезд возле станции Софрино Ярославского направления МЖД временно закроют

транспорт общество

07:12

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Железнодорожный переезд возле станции Софрино на Ярославском направлении МЖД будет временно закрыт для движения машин. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Московской железной дороги.

"21 сентября с 16:00 до 23:30 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Софрино на пересечении с трассой А-107", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Это необходимо для дальнейшего обеспечения безопасности и надежности перевозок.

В качестве альтернативного маршрута для пересечения железнодорожных путей в пресс-службе порекомендовали использовать переезды рядом с платформами Зеленоградская и поселком Софрино на улице Тютчева.

Ранее в пресс-службе АО "ЦППК" сообщили об изменениях в движении электричек Ярославского направления МЖД. Новое расписание будет действовать 21 и 22 сентября.

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транспорт общество

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