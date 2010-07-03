На Ярославском направлении задерживаются поезда

На Ярославском направлении Московской железной дороги задерживаются поезда. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).
"На Ярославском направлении задерживаются несколько поездов ветки из Монино и Фрязино. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график", – говорится в сообщении.
❗️На Ярославском направлении задерживаются несколько поездов ветки из Монино и Фрязино по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за возможные неудобства.#up
Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Ярославского направления Московской железной дороги поменяется 21 и 22 сентября. На этот период на перегоне Пушкино – Софрино – Хотьково будут проводиться путевые работы. По этой причине график движения электропоездов будет изменен.
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