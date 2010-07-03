График движения поездов на Курском направлении МЖД стабилизировали после сбоя

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На Курском направлении МЖД стабилизировали ситуацию с движением электричек после обрыва контактного провода на станции Люблино, сообщили в пресс-службе магистрали.

Сейчас с увеличенным интервалом следуют семь пригородных поездов. Принимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать задержки. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее на первом главном пути станции Люблино произошло частичное повреждение контактного провода. Из-за этого в пути задерживались несколько электричек в сторону области.

Автомобиль столкнулся с поездом на перегоне Раменское – Броницы Рязанского направления МЖД. Из-за аварии были задержаны две электрички.