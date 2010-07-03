Электрички Рижского направления МЖД ввели в график после сбоя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Электрички Рижского направления МЖД вновь курсируют по обычному графику после устранения сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе дороги.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги", – сказано в сообщении магистрали. Отмечается, что сейчас все электрички отправляются и следуют по маршруту в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось, что из-за незапланированной остановки поезда несколько электричек следовали с увеличенным интервалом. Остановившийся состав быстро убрали с пути, но понадобилось время, чтобы ввести пригородные поезда в привычный график.