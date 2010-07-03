Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:12

Главная / Новости /

Электрички задерживаются на Рижском направлении из-за остановки поезда

Электрички задерживаются на Рижском направлении

происшествия транспорт

20:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электрички задерживаются на Рижском направлении МЖД в сторону области из-за незапланированной остановки поезда. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе дороги.

Представители МЖД заверили, что железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы как можно скорее ввести в график пригородные поезда Рижского направления. "Задержки были связаны с незапланированной остановкой состава", – уточнили в пресс-службе.

"На данный момент электропоезд убран с пути", – добавили представители дороги.

Ранее сообщалось, что в выходные изменится расписание электричек Ярославского направления. Это связано с проведением работ на участке Софрино – Пушкино. Маршруты ряда пригородных поездов сократят на участках Пушкино – Красноармейск, Пушкино –Софрино, Пушкино – Сергиев Посад, Мытищи – Москва и Пушкино – Александров.

Читайте также

происшествия транспорт

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика