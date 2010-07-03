Электрички задерживаются на Рижском направлении из-за остановки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Электрички задерживаются на Рижском направлении МЖД в сторону области из-за незапланированной остановки поезда. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе дороги.

Представители МЖД заверили, что железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы как можно скорее ввести в график пригородные поезда Рижского направления. "Задержки были связаны с незапланированной остановкой состава", – уточнили в пресс-службе.

"На данный момент электропоезд убран с пути", – добавили представители дороги.

Ранее сообщалось, что в выходные изменится расписание электричек Ярославского направления. Это связано с проведением работ на участке Софрино – Пушкино. Маршруты ряда пригородных поездов сократят на участках Пушкино – Красноармейск, Пушкино –Софрино, Пушкино – Сергиев Посад, Мытищи – Москва и Пушкино – Александров.