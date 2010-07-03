Расписание электричек Рижского и Курского направлений изменится

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Расписание электричек Рижского и Курского направлений МЖД изменится с 28 по 30 августа, а также в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба дороги.
Как уточнили в пресс-службе, в период с 28 по 30 августа, а также со 2 по 4, 8 и 9 сентября на Рижском и Курском направлениях пройдут плановые работы по развитию инфраструктуры в рамках первого этапа проекта МЦД-2. Отмечается, что технологические "окна" введут главным образом в ночное время, чтобы сохранить привычное для пассажиров расписание в самые популярные для поездок часы.
По данным МЖД, у ряда электричек и экспрессов поменяют время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. В частности, из расписания уберут несколько поездов, курсирующих на участках: Москва – Павшино, Москва – Нахабино – Румянцево, Москва – Дедовск, Москва – Павшино – Новоиерусалимская, Тушино – Нахабино, Люблино – Нахабино – Дедовск, а также Новоиерусалимская – Нахабино, Новоиерусалимская – Манихино-1, Шаховская – Волоколамск, Подольск – Нахабино и Люблино – Царицыно.
В пресс-службе МЖД рекомендовали пассажирам заранее ознакомиться с изменениями в расписании электричек.
Ранее сообщалось, что график движения электричек Казанского направления МЖД изменится с 25 августа по 1 сентября. На станции Рыбное и на участке Овражки – Донино проходят путевые работы. В связи с этим до конца лета с 12:45 до 17:00 электропоезда не останавливаются на платформе Рыбное, уточнили в пресс-службе АО "ЦППК".
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