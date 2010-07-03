График электричек Казанского направления МЖД поменяется до конца лета

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Расписание движения поездов Казанского направления МЖД изменится с 25 августа по 1 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "ЦППК".

"С 25 августа по 1 сентября на станции "Рыбное" и на участке Овражки – Донино будут проходить путевые работы. В связи с этим графики движения электропоездов в Рязанской области и некоторых поездов Казанского направления скорректируют", – пояснили в пресс-службе.

В ведомстве уточняют, что до конца лета с 12:45 до 17:00 электропоезда не будут останавливаться на станции "Рыбное". Также остановка будет отменена экспрессам и поездам 6000-й нумерации.

"Обращаем внимание, что с 26 по 30 августа отменены некоторые поезда, курсирующие между Москвой и станцией "Куровская", станциями "Куровская" и Шатура", – добавили в АО "ЦППК".

В компании призвали пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее расписание электричек Ленинградского направления пообещали скорректировать в сентябре. Изменения будут связаны с обновлением инфраструктуры дороги.