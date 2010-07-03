Движение поездов по Крымскому мосту планируют открыть согласно графику

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Движение поездов по Крымскому мосту планируют запустить до конца текущего года, работы идут согласно графику. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Севастополь.

"Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года - это будет сделано", – приводит слова Дитриха ТАСС.

Он отметил, что приехал в Крым, чтобы проинспектировать "готовность" железной дороги. Также он уточнил, что пока неизвестно, кто будет оператором ж/д перевозок по мосту.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа. Поезда начнут курсировать в конце 2019 года. В июле стало известно о завершении процесса укладки рельсов.