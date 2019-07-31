По технологиям Крыма: как строят мост через Кожуховский затон

Движение по автомобильному мосту через Кожуховский затон к парку развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме запустят в конце этого года. Об этом сообщил первый заместитель департамента строительства Москвы Петр Аксенов. Путепровод соединит Нагатинский затон на юге Москвы с юго-восточными районами Южнопортовый и Печатники. По нему смогут пройти пешеходы и проехать велосипедисты. Подробнее о том, как строится мост и какую пользу принесет горожанам, читайте в материале Москвы 24.

По крымскому стандарту

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Над Кожуховским затоном строят мост солидной длины – 680 метров. Для возведения через широкую водную гладь автомобильного путепровода решили применить технологии строительства Крымского моста.

Железобетонные плиты проезжей части поставили на сваи, которые вогнали в землю. По словам Петра Аксенова, такая конструкция более устойчива, а возводится быстрее.

"Опоры пришлось вбивать на глубину 40 метров, чтобы поставить на землю, так как здесь расположено старое русло реки: сверху – более девяти метров воды, а снизу – столько же метров иловых отложений", – рассказал Москве 24 замдиректора по производству компании-подрядчика "Мостотрест" Александр Батраченко. Кстати, мостовое оборудование строители привезли из Крыма.

"Сооружали такие же рабочие мосты, которые присутствовали при строительстве Керченского моста. Их конструкции оттуда привезли", – пояснил Батраченко. Он признался, что от вбивания опор раздавался грохот, который жителям близлежащих районов доставлял дискомфорт. "Но ничего не поделаешь, городу такие объекты нужны. Сейчас этот этап позади, идут тихие работы", – отметил представитель "Мостотреста".

Кроме того, пролетные строения моста, установленные на опоры, надвигали от берега со стороны Южнопортового района в сторону "Острова мечты" района Нагатинский затон.

"Такая технология надвижки моста в Москве используется редко. Применили ее всего шесть раз и то через проезжую часть, на эстакадах, а через водную гладь строим подобным образом впервые", – рассказал Перт Аксенов.

По его словам, новые технологии возведения позволили сократить сроки строительства. "Приступили к строительству в конце 2018 года, а к концу этого года мост будет готов", – пообещал первый заместитель главы Депстроя.

Не дожидаясь заторов

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Соединить два берега Кожуховского затона власти Москвы решили после того, как в Нагатинской пойме начали строить парк аттракционов "Остров мечты". После его открытия сюда на развлечения потянется поток москвичей и гостей столицы. "Приняли решение построить еще один выезд с "Острова" через Кожуховский затон или старое русло Москвы-реки, чтобы не перегружать проспект Андропова", – пояснил Петр Аксенов.

От парка развлечений в сторону Южнопортового района дорога через мост дойдет до второго Южнопортового проезда. Затем обновленная магистраль примкнет к первому Южнопортовому проезду и вольется в Южнопортовую улицу, от нее автомобилисты смогут переехать на Третье транспортное кольцо и продолжить путь в нужную точку.

В другую сторону от моста – в сторону парка развлечений – новая трасса уже проложена, сделан подземный пешеходный переход, достраиваются очистные сооружения для стока дождевой воды с улицы и моста. Дорога тянется вдоль набережной, мимо Южного речного вокзала и вливается в проспект Андропова через специальные боковые проезды.

Однако, по словам Петра Аксенова, мост необходим не только работникам и посетителям парка развлечений, но и жителям близлежащих жилых кварталов. Он соединит проспект Андропова с Южнопортовой улицей, Симоновской набережной. За десять минут можно будет проехать до музея-заповедника "Коломенское". Кроме того, с открытием моста жители смогут выбирать, к какому метро пойти: "Технопарку" или "Кожуховской".

Широкий и безопасный

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На шестиполосном мосту (по три полосы в каждую сторону) не будет светофоров, а путь осветят яркие фонари.

По нему легко смогут пройти пешеходы. С обеих сторон проезжей части уложат трехметровые тротуары. Места на них хватит велосипедистам и пешеходам с колясками.

От проезжей части тротуары отделят барьерами, а со стороны реки – перилами. Пешеходный путь жителей Южнопортового района и района Печатники на "Остров мечты" займет всего 15 минут, а на машине они преодолеют расстояние за две минуты.

По мосту запустят общественный транспорт, под остановки общественного транспорта строятся карманы. По словам Петра Аксенова, как только откроется движение, будет изменена сеть автобусных маршрутов.

Собеседник Москвы 24 полагает, что новым автобусным маршрутом будут соединены метро "Технопарк" и "Кожуховская".

От движения по мосту не пострадает экология Москвы-реки: все стоки, которые появятся здесь от машин, будут проходить очистку в специальных сооружениях. "Строим очистные сооружения. В Москва-реку стоки попадут только после очистки", – заявил замдиректора по производству компании-подрядчика "Мостотрест" Александр Батраченко.

Востребованность нового путепровода будет высокой, каждый час по нему сможет проезжать до десяти тысяч машин. "Ожидаем высокий трафик движения, автомобилисты быстро оценят удобный путь", – прогнозирует Петр Аксенов.

Он добавил, что под мостом смогут проходить суда, и не исключил, что в Кожуховском затоне построят причал, а туристов будут привозить по реке.

Сейчас путепровод и прилегающие магистрали, по оценкам городских властей, готовы на 70 процентов. Железобетонные плиты проезжей части надвигают в сторону парка "Остров мечты". Пока между двумя частями моста остается зазор – 36 метров. Соединят две половины в одну конструкцию в августе.

После этого на мосту начнут укладывать проезжую часть, а затем приступят к строительству трассы в сторону второго Южнопортового проезда. Сам же проезд планируют расширить и уложить там асфальт. На берегу реки со стороны парка развлечений создадут парковку на 700 машин.



Завершить стройку полностью планируют в ноябре.