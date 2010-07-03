Расписание электричек Ленинградского направления изменят в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание электричек Ленинградского направления изменят в первой половине сентября в связи с обновлением инфраструктуры.

"Изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)", – говорится на сайте МТППК. В общей сложности изменения коснутся 13 поездов.

Кроме того, пресс-служба перевозчика информирует, что в первой половине сентября изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) в связи с проведением путевых работа изменится 24 и 30 августа. Так, 24 августа будут отменены некоторые электропоезда, следующие на участках Жилево – Давыдово – Куровская – Воскресенск – Егорьевск. При этом 30 августа изменения коснуться электричек, курсирующих между станциями Яганово – Михнево – Детково.

