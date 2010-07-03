Билеты на электрички Курского направления МЖД можно купить в приложении

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Билеты на Курское направление МЖД теперь можно купить через мобильное приложение, говорится на сайте "Центральной ППК".
"Пассажиры могут приобрести в мобильном приложении билеты "Туда-обратно" для проезда между станциями: Серпухов, Чехов, Гривно, Силикатная, Бутово, Покровская, Царицыно, Москворечье, Люблино, Текстильщики, Новохохловская, Каланчевская, Ржевская, Курский вокзал. Также от этих станций можно приобрести разовые билеты "Туда" для проезда до любой станции направлении", – указано в сообщении.
Чтобы приобрести электронный билет, нужно установить приложение "Расписание и билеты ЦППК", затем зайти в раздел "Расписание" или "Купить билет", выбрать маршрут, электропоезд, дату поездки и вид билета. Заплатить за билет можно банковской картой или через Apple Pay.
После покупки электронного билета его нужно активировать в приложении, просканировать QR-код на дисплее, размещенном на спецтурникете на станции отправления. На электронном билете появится штрих-код, который нужно приложить к сканеру турникета на железнодорожной станции.
Сейчас купить электронный билет можно для большинства станций четырех направлений Московской железной дороги (МЖД). Такая возможность есть у пассажиров 10 платформ Павелецкого направления.
С 1 ноября прошлого года можно купить электронный билет на Ярославском направлении для 22 станций: Ярославский вокзал, Москва-3, Маленковская, Яуза, Северянин, Лосиноостровская, Лось, Перловская, Тайнинская, Мытищи, Подлипки-Дачные, Воронок, Щелково, Чкаловская, Монино, Ивантеевка-2, Ивантеевка, Фрязино-Пассажирская, Строитель, Заветы Ильича, Пушкино, Александров-1.
Мобильный сервис также позволяет оформить билеты от станций Казанского направления: Казанский вокзал, Электрозаводская, Новая, Фрезер, Перово, а также Вешняки, Выхино, Косино, Ухтомская, Люберцы, Панки и Томилино. В перечень станций также входят Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Фабричная, Раменское, 88 км, Коломна, Голутвин, Куровская и Шатура.
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