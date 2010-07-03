Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Расписание ряда электричек Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) в связи с проведением путевых работа изменится 24 и 30 августа.

Так, 24 августа будут отменены некоторые электропоезда, следующие на участках Жилево – Давыдово – Куровская – Воскресенск – Егорьевск.

При этом 30 августа изменения коснуться электричек, курсирующих между станциями Яганово – Михнево – Детково, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

С 26 по 29 августа из-за проведения ремонтно-путевых работ поменяется расписание ряда пригородных электропоездов на Киевском направлении МЖД.