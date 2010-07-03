На Киевском направлении МЖД изменится расписание электричек

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Расписание целого ряда пригородных электропоездов на Киевском направлении МЖД поменяется из-за проведения ремонтно-путевых работ. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу железной дороги.
"С 19 по 22 и с 26 по 29 августа изменится расписание нескольких пригородных поездов Киевского направления МЖД, курсирующих между Москвой и Калужской областью", – сообщают в пресс-службе.
Отмечается, что на время работ участок пути полностью закроют для движения поездов. Электрички будут проходить по соседним путям поочередно в разные стороны.
"Из расписания будет выведено несколько электричек на участках Апрелевка – Москва, Москва – Малоярославец, Апрелевка – Малоярославец, Москва – Калуга-1", – подчеркнули в компании.
В пресс-службе добавляют, что в дни проведения работ на маршрутах будут курсировать компенсационные автобусы:
Ранее в пресс-службе АО "Центральная ППК" сообщили об изменениях на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД. На маршрутах также будут проводиться путевые работы.
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