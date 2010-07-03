Расписание электричек изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится во второй половине августа из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

"Графики движения электропоездов будут скорректированы с 19 по 31 августа (кроме 25 августа) в связи с проведением путевых работ на перегонах Бескудниково – Марк и Марк – Лобня", – сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что работы на путях будут проводиться с 22:40 до 6:40, поэтому изменения в основном затронут вечерние и утренние электрички.

В компании также проинформировали, что из расписания выведены несколько электропоездов на следующих участках:



Москва – Дмитров

Москва – Икша

Лобня – Голицыно

Лобня – Звенигород

Москва – Дубна

Бескудниково – Лобня

АО "Центральная ППК" рекомендует пассажирам учитывать все изменения в расписании при планировании поездок.

"Ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", – заключили в пресс-службе.

Ранее на Курском направлении МЖД произошел сбой в движении пригородных электропоездов. Позднее в пресс-службе дороги заявили о повреждении кабеля.