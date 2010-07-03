Расписание электричек изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится во второй половине августа из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".
"Графики движения электропоездов будут скорректированы с 19 по 31 августа (кроме 25 августа) в связи с проведением путевых работ на перегонах Бескудниково – Марк и Марк – Лобня", – сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что работы на путях будут проводиться с 22:40 до 6:40, поэтому изменения в основном затронут вечерние и утренние электрички.
В компании также проинформировали, что из расписания выведены несколько электропоездов на следующих участках:
"Ознакомиться с актуальным графиком движения электропоездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК", – заключили в пресс-службе.
Ранее на Курском направлении МЖД произошел сбой в движении пригородных электропоездов. Позднее в пресс-службе дороги заявили о повреждении кабеля.
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