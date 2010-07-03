Строительство пяти переходов через пути МЖД обсудят с москвичами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство пяти пешеходных переходов через пути Московской железной дороги обсудят с жителями столицы в формате публичных слушаний. Проекты переходов рассмотрела Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

В частности, чтобы сделать безопасным переход через пути на Рижском направлении МЖД, планируют построить внеуличный пешеходный переход в районе Большого Коптевского проезда. Он появится на участке между платформами Красный Балтиец и Гражданская, связав Тимирязевский район с районом Аэропорт. По оценкам, новым переходом будут пользоваться примерно 100 человек в час.

Кроме того, новые переходы на Рижском направлении МЖД предложили построить в районе улицы Вучетича и Петровско-Разумовского проезда, а также в районе дома № 19 в 1-м Тушинском проезде. Нынешние переходы ликвидируют, так как с запуском МЦД-2 Нахабино – Подольск интенсивность движения поездов вырастет, и они не смогут обеспечить безопасность пешеходов.

Еще один переход появится в районе дома № 8 по Железнодорожной улице и дома № 8 по Новостроевской улице на Курском направлении МЖД. Он соединит западную и восточную части Щербинки и придет на смену наземному регулируемому переходу, которым в час пользуются примерно 900 человек. Строительство нового перехода на этом участке также связано с запуском МЦД-2, отметили специалисты.

А в связи с запуском МЦД-1 Одинцово – Лобня предложили заменить неорганизованный переход через пути Савеловского направления МЖД новым пешеходным переходом вблизи улицы Всеволода Вишневского. Его планируют построить в районе дома № 7, корпуса 2 по Дмитровскому шоссе и дома № 3 по улице Яблочкова. В час по нему будет проходить около 250 человек, считают разработчики.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". На первых двух сквозных маршрутах будет обустроено 66 станций, причем с 27 из них можно будет осуществить пересадку на станции метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Ожидается, что запуск первых двух диаметров создаст около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.