Строительство пяти переходов через пути МЖД обсудят с москвичами

17:27
17:27
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Строительство пяти пешеходных переходов через пути Московской железной дороги обсудят с жителями столицы в формате публичных слушаний. Проекты переходов рассмотрела Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
В частности, чтобы сделать безопасным переход через пути на Рижском направлении МЖД, планируют построить внеуличный пешеходный переход в районе Большого Коптевского проезда. Он появится на участке между платформами Красный Балтиец и Гражданская, связав Тимирязевский район с районом Аэропорт. По оценкам, новым переходом будут пользоваться примерно 100 человек в час.
Кроме того, новые переходы на Рижском направлении МЖД предложили построить в районе улицы Вучетича и Петровско-Разумовского проезда, а также в районе дома № 19 в 1-м Тушинском проезде. Нынешние переходы ликвидируют, так как с запуском МЦД-2 Нахабино – Подольск интенсивность движения поездов вырастет, и они не смогут обеспечить безопасность пешеходов.
Еще один переход появится в районе дома № 8 по Железнодорожной улице и дома № 8 по Новостроевской улице на Курском направлении МЖД. Он соединит западную и восточную части Щербинки и придет на смену наземному регулируемому переходу, которым в час пользуются примерно 900 человек. Строительство нового перехода на этом участке также связано с запуском МЦД-2, отметили специалисты.
А в связи с запуском МЦД-1 Одинцово – Лобня предложили заменить неорганизованный переход через пути Савеловского направления МЖД новым пешеходным переходом вблизи улицы Всеволода Вишневского. Его планируют построить в районе дома № 7, корпуса 2 по Дмитровскому шоссе и дома № 3 по улице Яблочкова. В час по нему будет проходить около 250 человек, считают разработчики.
МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". На первых двух сквозных маршрутах будет обустроено 66 станций, причем с 27 из них можно будет осуществить пересадку на станции метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Ожидается, что запуск первых двух диаметров создаст около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.
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