Более 30 станций метро и МЦК приведут в порядок к запуску МЦД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) приведут в порядок более 30 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), с которых можно будет перейти на смежные платформы.

Будут обновлены лайтбоксы: на них появятся указатели, с помощью которых можно найти переход на МЦД. Гранит и мрамор, используемый при отделке станций метро, отполируют, говорится на портале мэра и правительства столицы.

"На станции "Войковская" благоустраивают вестибюль и подуличный переход. Здесь установят навесы, которые защитят пассажиров от ветра и осадков, а также обновят перила на лестницах, оборудуют пандусы для маломобильных людей, отремонтируют ступени", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей и 66 станций. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". Запустят эти диаметры в ноябре.

На первых двух сквозных маршрутах будет обустроено 66 станций, с 27 из них можно будет осуществить пересадку на станции метро, Московского центрального кольца и радиальные направления железной дороги. Ожидается, что запуск первых двух диаметров создаст около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов составят пять–шесть минут в часы пик.

